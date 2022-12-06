На Украине заявили о возможной поставке тяжелого вооружения из Германии

Посол Украины в ФРГ заявил, что Берлин и Киев согласовывают поставки тяжелых вооружений

Берлин, Киев и представители германского военно-промышленного комплекса согласовывают поставки тяжелых вооружений украинской стороне. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, в Германии никто не исключает возможность поставки Украине тяжелого оружия. На данный момент стороны обсуждают время и «цепочки поставок». Он отметил, что уже провел несколько разговоров с представителями немецкой индустрии ВПК в формате «треугольника: Украина — Германия — индустрия».

«Президент, министр обороны, министр иностранных дел постоянно говорят о том, что нам нужна серьезная бронированная техника... Этот месседж дошел здесь до ответственных в правительстве и в Бундестаге. У меня нет никаких оснований полагать, что кто-то в Германии исключает возможность поставки такого оружия», — рассказал Макеев.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов. По его словам, Берлин осознал важность пополнения запасов вооружения.