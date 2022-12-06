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13:43, 6 декабря 2022Россия

Власти подтвердили увеличение числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске

Глава Нижневартовска подтвердил обнаружение еще двух тел под завалами дома после взрыва

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Сотрудники экстренных служб извлекли из-под завалов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, тела еще двух погибших. Об этом заявил глава города Дмитрий Кощенко в Telegram-канале.

Таким образом, всего подтверждена гибель восьми человек. Ранее такую информацию сообщали источники информагентств в экстренных службах.

«Из-под завалов дома №6А на улице Мира извлекли ещё двоих человек», — написал глава Нижневартовска.

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Анастасия Шейкина
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