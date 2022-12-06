Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске после взрыва увеличилось

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске после взрыва увеличилось до восьми

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после взрыва увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

Спасатели обнаружили под завалами тело еще одного жильца, сейчас следователи устанавливают его личность.

Накануне в Депздраве Югры рассказали о тяжелом состоянии двоих пострадавших при взрыве в Нижневартовске. Их с тяжелыми ожогами отправили в ожоговый центр города Сургут. За жизни жильцов борются врачи.

Взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске произошел 4 декабря. В результате здание частично обрушилось. Власти ввели в городе режим ЧС муниципального характера.

5 декабря власти ХМАО оценили шансы найти выживших под завалами дома как минимальные. При этом вице-губернатор региона Александр Тиртока подчеркнул, что надежду на чудо никто не отменял.