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10:10, 6 декабря 2022Россия

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске после взрыва увеличилось

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске после взрыва увеличилось до восьми

Фото: Globallookpress.com

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после взрыва увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

Спасатели обнаружили под завалами тело еще одного жильца, сейчас следователи устанавливают его личность.

Накануне в Депздраве Югры рассказали о тяжелом состоянии двоих пострадавших при взрыве в Нижневартовске. Их с тяжелыми ожогами отправили в ожоговый центр города Сургут. За жизни жильцов борются врачи.

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Взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске произошел 4 декабря. В результате здание частично обрушилось. Власти ввели в городе режим ЧС муниципального характера.

5 декабря власти ХМАО оценили шансы найти выживших под завалами дома как минимальные. При этом вице-губернатор региона Александр Тиртока подчеркнул, что надежду на чудо никто не отменял.

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Анна Щербакова
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