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08:48, 6 декабря 2022Россия

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске

Депздрав Югры сообщил о тяжелом состоянии двоих пострадавших при взрыве в Нижневартовске
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: МЧС России / ТАСС

Состояние двоих пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске остается крайне тяжелым. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Telegram-канале.

По словам представителя властей, двое пациентов с тяжелыми ожогами проходят лечение в ожоговом центре города Сургут. За их жизни борются врачи.

Добровольский также сообщил, что двое других пострадавших, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, пребывают в стабильном состоянии. «Наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет», — написал он.

Ранее в МЧС сообщили, что число погибших при взрыве в Нижневартовске возросло до семи. Во время разбора завалов спасатели нашли еще одно тело.

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О взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске стало известно в воскресенье, 4 декабря. В результате здание частично обрушилось. В городе ввели режим ЧС муниципального характера.

5 декабря власти Ханты-Мансийского автономного округа оценили шансы найти выживших под завалами дома как минимальные. При этом вице-губернатор региона Александр Тиртока подчеркнул, что надежду на чудо никто не отменял.

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Константин Лысяков
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