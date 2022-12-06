Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске

Депздрав Югры сообщил о тяжелом состоянии двоих пострадавших при взрыве в Нижневартовске

Состояние двоих пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске остается крайне тяжелым. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Telegram-канале.

По словам представителя властей, двое пациентов с тяжелыми ожогами проходят лечение в ожоговом центре города Сургут. За их жизни борются врачи.

Добровольский также сообщил, что двое других пострадавших, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, пребывают в стабильном состоянии. «Наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет», — написал он.

Ранее в МЧС сообщили, что число погибших при взрыве в Нижневартовске возросло до семи. Во время разбора завалов спасатели нашли еще одно тело.

О взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске стало известно в воскресенье, 4 декабря. В результате здание частично обрушилось. В городе ввели режим ЧС муниципального характера.

5 декабря власти Ханты-Мансийского автономного округа оценили шансы найти выживших под завалами дома как минимальные. При этом вице-губернатор региона Александр Тиртока подчеркнул, что надежду на чудо никто не отменял.