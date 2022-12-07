Путин захотел разобраться с хранением молдавского газа на Украине

Президент Путин попросил Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине

Президент России Владимир Путин попросил Министерство энергетики страны разобраться с хранением части поставляемого Молдавии газа на Украине, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что ему непонятно, почему Молдавия хранит часть полученного от РФ топлива в украинских хранилищах. «Просто с этим нужно разбираться. Я попрошу Минэнерго посмотреть на это повнимательнее», — обратил он внимание.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что в случае полного прекращения поставок газа стране хватит запасов на два месяца. Она сообщила, что в стране имеются запасы на 230 миллионов кубических метров.

5 декабря стало известно, что правобережная Молдавия на время откажется от газа из России и перенаправит все объемы в Приднестровье.

