Названы причины отсутствия в Cyberpunk 2077 мультиплеера

Eurogamer: Cyberpunk 2077 лишился мультиплеера из-за проблемного запуска игры

CD Projekt RED отказалась от режима мультиплеера в Cyberpunk 2077 из-за проблемного запуска игры. Об этом сообщает издание Eurogamer.

В разговоре с журналистом медиа Робертом Перчесом старший квест-дизайнер Cyberpunk 2077 Филипп Вебер назвал причину отсутствия в игре онлайн-режима. По словам Вебера, компания пересмотрела приоритеты после провального релиза тайтла, в результате чего игра лишилась многопользовательского режима.

«Приоритетом было то, что основной режим будет работать действительно хорошо», — признался сотрудник студии. По его словам, после многочисленных проблем на старте в CD Projekt RED собрались и решили, что бросят все силы на устранения неполадок. В этой связи идею про мультиплеер пришлось отложить.

Заявление Вебера подтверждает слова руководителя CD Projekt RED Адама Кичински. В ходе прошлогодней презентации для инвесторов топ-менеджер заявил, что компания пересмотрела планы по выпуску многопользовательской игры. «CD Projekt RED делает однопользовательские, сюжетные, первоклассные ролевые игры — это не меняется», — заметил Кичински.

Из-за многочисленных багов в Cyberpunk 2077 создателям игры пришлось выпустить несколько патчей. В январе 2021 года CD Projekt RED извинилась за неудачный запуск тайтла.

Ранее стало известно, что CD Projekt RED начнет работу над Cyberpunk 2077 не раньше 2023 года. В ближайшее время студия будет занята играми во вселенной «Ведьмака».