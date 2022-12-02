Раскрыто будущее сиквела Cyberpunk 2077

GamesRadar: CD Projekt RED начнет работу над Cyberpunk 2077 не раньше 2023 года

CD Projekt RED раскрыла информацию о будущем сиквела Cyberpunk 2077. Об этом сообщает издание GamesRadar.

Журналисты портала сослались на телефонный звонок главы CD Projekt RED Адама Кичински, посвященный очередному финансовому отчету. В ходе переговоров Кичински отметил, что польская компания начнет работу над игрой Project Orion не раньше 2023 года. Под названием Project Orion в студии подразумевают продолжение Cyberpunk 2077, работу над которым в CD Projekt RED анонсировали в октябре.

Во время отчета представитель компании также отметил, что в 2023 году должна начаться «исследовательская и концептуальная работа», то есть проект будет находиться на самой ранней стадии. Из-за занятости студии над играми во вселенной «Ведьмака» над новой игрой серии Cyberpunk будет работать ограниченное число специалистов.

«Что ж, это означает, что сиквел Cyberpunk сейчас все еще представляет собой крошечное семя, и CD Projekt RED, вероятно, даже не положит это семя в землю до 2024 года, когда начнется более активная разработка», — прокомментировали сообщение журналисты. По их словам, реального релиза игры предстоит ждать еще много лет.

Cyberpunk 2077 — видеоигра в жанре action-adventure в открытом мире на движке REDengine 4. Релиз тайтла постоянно откладывался и состоялся в декабре 2020 года, игра доступна на консолях PlayStation, Xbox и ПК.

Ранее стало известно, что Cyberpunk 2077 вошла в топ самых популярных игр в «М.Видео-Эльдорадо» за 2022 год. В список самых встребованных тайтлов среди россиян также попали «Horizon Запретный Запад» и FIFA 22.