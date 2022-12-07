Российские ученые обнаружили новую биологическую опасность

Тюменские ученые обнаружили новых нетипичных паразитов, которые передают летучие мыши

Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) совместно с белорусскими специалистами обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей. Отмечается, что существует потенциальная угроза передачи опасных болезней человеку. Данные биологического исследования опубликованы в журнале Ecologica Montenegrina.

«Обнаружение новых паразитов подтверждает, что отряд рукокрылые — неизолированная группа, способная распространять опасные природно-очаговые инфекции», — объяснила доцент ТМУ Мария Орлова.

По словам Орловой, специалисты из разных стран все чаще выражают озабоченность расширением привычных отношений «паразит-хозяин», которое сегодня наблюдается в природе. Паразитов обнаружили у рыжей вечерницы и водяной ночницы — распространенных на территории России и Белоруссии видов летучих мышей.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова оценила опасность ожившего и атаковавшего амебу вируса из мерзлоты Сибири. Биолог добавила, что кроме упомянутого вируса в мерзлоте нашли еще 12 образцов, самому старшему из которых 48,5 тысячи лет.