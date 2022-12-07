Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:07, 7 декабря 2022Наука и техника

Российские ученые обнаружили новую биологическую опасность

Тюменские ученые обнаружили новых нетипичных паразитов, которые передают летучие мыши

Фото: Ecologica Montenegrina

Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) совместно с белорусскими специалистами обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей. Отмечается, что существует потенциальная угроза передачи опасных болезней человеку. Данные биологического исследования опубликованы в журнале Ecologica Montenegrina.

«Обнаружение новых паразитов подтверждает, что отряд рукокрылые — неизолированная группа, способная распространять опасные природно-очаговые инфекции», — объяснила доцент ТМУ Мария Орлова.

По словам Орловой, специалисты из разных стран все чаще выражают озабоченность расширением привычных отношений «паразит-хозяин», которое сегодня наблюдается в природе. Паразитов обнаружили у рыжей вечерницы и водяной ночницы — распространенных на территории России и Белоруссии видов летучих мышей.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова оценила опасность ожившего и атаковавшего амебу вируса из мерзлоты Сибири. Биолог добавила, что кроме упомянутого вируса в мерзлоте нашли еще 12 образцов, самому старшему из которых 48,5 тысячи лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В США заверили о непричастности к украинскому удару по территории России
В России разработали три варианта ответа на потолок цен на нефть
В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из G20
Российским нефтяникам придется платить за дорогой бензин
Российские ученые обнаружили новую биологическую опасность
Захарова высмеяла отказ Эстонии принять украинских беженцев
В российском жилом доме взорвался самогонный аппарат
Доктор Мясников оценил эффективность популярного способа укрепления иммунитета
Историк назвал самые ходовые напитки в московских рюмочных
Кокорин рассказал о шутке партнера из «Фиорентины» о его тюремном прошлом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.