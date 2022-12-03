69-я параллель
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07:26, 3 декабря 202269-я параллель

Биолог оценила опасность ожившего и атаковавшего амебу вируса из мерзлоты Сибири

Биолог Баранова заявила об опосредованной опасности ожившего вируса из мерзлоты Сибири

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock.com

Вирус, найденный учеными в вечной мерзлоте Сибири, который был разморожен, после чего ожил и атаковал амебу, потенциально может быть опасен и для человека, но его опасность является опосредованной. Так его угрозу в беседе с «Лентой.ру» оценила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

По словам Барановой, речь идет о пандоравирусе, найденном в образцах якутского льда группой ученых под руководством француза Жан-Мишеля Клавери. Биолог добавила, что кроме упомянутого вируса в мерзлоте нашли еще 12 образцов, самому старшему из которых 48,5 тысячи лет.

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«Один из вирусов разморозился и атаковал амебу, он клетку амебы убил, а сам при этом размножился. Из одной вирусной частицы получилось 100. То есть за тысячи лет вирус не потерял свои свойства, как бы "ожил"», — сообщила «Ленте.ру» специалист.

При этом Баранова подчеркнула, что сам по себе древний вирус не может влиять на человеческие клетки — объектом его атаки может стать лишь амеба. Однако сама атакованная вирусом амеба уже может стать опасной и для человека.

В теории, древние вирусы могут затащить эти гены в амебу и придать ей новые патогенные свойства. А то, что амебы могут стать для человека или сельхозживотных не менее опасными, чем бактерии, примеров немало, от дизентерии до проникающей прямо в мозг и стопроцентно летальной неглерии Фоулера

Анча Баранова

Биолог добавила, что вирусы не являются основной таящейся в вечной мерзлоте опасностью для человечества.

«Возможно, опасность не в том, что вылезут какие-то древние вирусы, а в том, что мы обнаружим вроде как вымершие, а реально — законсервированные биологические царства. То есть не вирусы, не бактерии, а какую-то иную форму вполне земной, но древней жизни под названием, скажем, "логус гогогус", которая питается чем попало, и людьми в том числе», — подытожила она.

Это не первая подобная находка в вечной мерзлоте. В те же годы, когда был найден пандоравирус, сообщалось, что ученые возродили древний вирус по его ДНК, сохранившейся в замороженных во льдах фекалиях северных оленей. Он успешно заразил лабораторное растение Nicotiana benthamiana.

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Марк Леонов
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