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06:30, 8 декабря 2022Спорт

Мексиканский политик-трансгендер призвала запретить Месси въезд в страну

Мексиканский политик-трансгендер призвала запретить Лионелю Месси въезд в страну

Фото: © IMAGO/ULMER / Global Look Press

Мексиканский политик-трансгендер Мария Клементе Гарсия Морено выступила с инициативой о запрете въезда в страну для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает Sportbible.

«Призываем Министерство иностранных дел издать соответствующую декларацию, чтобы объявить гражданина Аргентины и Испании Лионеля Месси персоной нон грата на территории Мексики», — отметила Морено. Депутат мексиканского парламента подчеркнула, что призыв связан с инцидентом, случившимся в аргентинской раздевалке после матча мундиаля с Мексикой.

26 ноября защитник сборной Аргентины Николас Отаменди опубликовал видео из раздевалки команды во время празднования победы над Мексикой. На видео сидящий на скамейке Месси поставил ногу на брошенную на пол футболку мексиканцев.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф мундиаля с первого места в группе C. Мексиканцы, выступавшие в этом же квартете, заняли третье место и вылетели с турнира.

Алексей Гусев
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