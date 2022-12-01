Сборная Аргентины обыграла Польшу, обе команды вышли в плей-офф чемпионата мира-2022

Сборные Аргентины и Польши вышли в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем матче группового этапа турнира аргентинцы оказались сильнее поляков. Встреча завершилась со счетом 2:0. На 39-й минуте нападающий Лионель Месси не реализовал пенальти — удар отразил вратарь Войцех Щенсный. На 46-й минуте счет открыл полузащитник Алексис Мак Аллистер. На 67-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Хулиан Альварес.

В другом матче группы С Мексика обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:1. Голами у мексиканцев отличились нападающий Генри Мартин и полузащитник Луис Чавес, у Саудовской Аравии — полузащитник Салем Аль-Досари.

Таким образом, сборная Аргентины стала лидером группы С, набрав шесть очков. На втором месте расположилась команда Польши с четырьмя очками. Они обошли мексиканцев, набравших столько же очков, по дополнительным показателям. В 1/8 финала Аргентина сыграет с Австралией, а Польша — с Францией.