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14:28, 7 декабря 2022Наука и техника

Выявлен новый фактор преждевременного клеточного старения

Ученые ИНЦ РАН выявили новый биомаркер раннего увядания клеток

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Исследовательская группа из Института цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН) выявила новый фактор преждевременного клеточного старения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Старение клеток начинается тогда, когда они по тем или иным причинам утрачивают способность к размножению. Такая клетка не умирает сразу, а продолжает выполнять свои функции, но постепенно ее работа нарушается, что приводит к сбоям в отдельных частях организма.

В процессе исследования ученым удалось обнаружить, что окислительные процессы, провоцирующие старение клеток человека, отличаются не только нарушением функционирования, но и снижением содержания калия. Эти изменения свидетельствуют о начале дегидратации клеток. В будущем это открытие может использоваться в качестве биомаркера раннего увядания.

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Авторы подчеркивают, что преждевременному старению подвержены не только здоровые, но и раковые клетки. Следующие работы планируют посвятить тому, можно ли путем изменения калий-натриевого состава в опухолевых клетках уменьшать рост опухоли.

Ранее немецкие и английские специалисты из Института биологии старения Общества Макса Планка в Кельне и Университетского колледжа Лондона изучили гендерные различия в действии антивозрастных препаратов. Оказалось, что эффективнее они работают на женщинах.

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Елена Апазиди
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