Выявлен новый фактор преждевременного клеточного старения

Ученые ИНЦ РАН выявили новый биомаркер раннего увядания клеток

Исследовательская группа из Института цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН) выявила новый фактор преждевременного клеточного старения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Старение клеток начинается тогда, когда они по тем или иным причинам утрачивают способность к размножению. Такая клетка не умирает сразу, а продолжает выполнять свои функции, но постепенно ее работа нарушается, что приводит к сбоям в отдельных частях организма.

В процессе исследования ученым удалось обнаружить, что окислительные процессы, провоцирующие старение клеток человека, отличаются не только нарушением функционирования, но и снижением содержания калия. Эти изменения свидетельствуют о начале дегидратации клеток. В будущем это открытие может использоваться в качестве биомаркера раннего увядания.

Авторы подчеркивают, что преждевременному старению подвержены не только здоровые, но и раковые клетки. Следующие работы планируют посвятить тому, можно ли путем изменения калий-натриевого состава в опухолевых клетках уменьшать рост опухоли.

Ранее немецкие и английские специалисты из Института биологии старения Общества Макса Планка в Кельне и Университетского колледжа Лондона изучили гендерные различия в действии антивозрастных препаратов. Оказалось, что эффективнее они работают на женщинах.