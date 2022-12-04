Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 4 декабря 2022Наука и техника

Выявлены гендерные различия в действии антивозрастных препаратов

Nature Aging: антивозрастные препараты работают эффективнее на женщинах

Фото: Philippe Leone / Unsplash

Немецкие и английские ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка в Кельне и Университетского колледжа Лондона выявили гендерные различия в действии антивозрастных препаратов. Оказалось, что они эффективнее работают на женщинах. Выводы исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

В процессе испытаний на плодовых мушках дрозофилах специалисты проверили влияние рапамицина — первоначально иммунодепрессанта для пациентов с трансплантацией органов, который показал свою потенциал в качестве лекарства против старения. Рапамицин является ингибитором роста клеток и регулятором иммунитета.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Выяснилось, что препарат замедляет развитие возрастных патологических изменений в кишечнике у самок мушек. Это происходило из-за усиления аутофагии в клетках женского кишечника — процесса вывода клеточных отходов в клетках женского кишечника. Однако мужские кишечные клетки, вероятно, уже имеют высокую аутофагическую активность, которая не может быть дополнительно увеличена рапамицином.

Этот же эффект ученые наблюдали на мышах. Самки мышей показали повышенную аутофагию после введения рапамицина. Исследователи пришли к выводу, что биологический пол является решающим фактором эффективности антивозрастного препарата.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин может быть значительно выше, чем у мужчин. Однако этот пол чаще страдает от возрастных заболеваний и побочных реакций на лекарства. Долгосрочной целью авторов является: «сделать так, чтобы мужчины жили так же долго, как женщины, а женщины в пожилом возрасте были такими же здоровыми, как мужчины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на слова Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины
В Финляндии назвали главную причину стремления в НАТО
Украинские пленные рассказали о своих занятиях вместо боевой подготовки
Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернатив «Газпрому»
Евросоюз опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
Россияне вспомнили о походах на спектакли с Высоцким в Москве
В России подорожают билеты на поезда
Выявлены гендерные различия в действии антивозрастных препаратов
Юрист рассказала о способе оформить соседний дачный участок
Минфин России предложил альтернативу ипотеке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.