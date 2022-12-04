Выявлены гендерные различия в действии антивозрастных препаратов

Nature Aging: антивозрастные препараты работают эффективнее на женщинах

Немецкие и английские ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка в Кельне и Университетского колледжа Лондона выявили гендерные различия в действии антивозрастных препаратов. Оказалось, что они эффективнее работают на женщинах. Выводы исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

В процессе испытаний на плодовых мушках дрозофилах специалисты проверили влияние рапамицина — первоначально иммунодепрессанта для пациентов с трансплантацией органов, который показал свою потенциал в качестве лекарства против старения. Рапамицин является ингибитором роста клеток и регулятором иммунитета.

Выяснилось, что препарат замедляет развитие возрастных патологических изменений в кишечнике у самок мушек. Это происходило из-за усиления аутофагии в клетках женского кишечника — процесса вывода клеточных отходов в клетках женского кишечника. Однако мужские кишечные клетки, вероятно, уже имеют высокую аутофагическую активность, которая не может быть дополнительно увеличена рапамицином.

Этот же эффект ученые наблюдали на мышах. Самки мышей показали повышенную аутофагию после введения рапамицина. Исследователи пришли к выводу, что биологический пол является решающим фактором эффективности антивозрастного препарата.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин может быть значительно выше, чем у мужчин. Однако этот пол чаще страдает от возрастных заболеваний и побочных реакций на лекарства. Долгосрочной целью авторов является: «сделать так, чтобы мужчины жили так же долго, как женщины, а женщины в пожилом возрасте были такими же здоровыми, как мужчины».