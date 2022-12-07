Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:36, 7 декабря 2022Силовые структуры

В СК заявили о проведении 30 экспертиз по делу о теракте на Крымском мосту

СК: организаторы взрыва на Крымском мосту пока не установлены, проводится 30 экспертиз
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: vk.com / crimeabadnews / Globallookpress.com

Личности организаторов и некоторых исполнителей теракта на Крымском мосту пока не установлены, заявил следователь Следственного комитета России (СКР) в зале Басманного суда Москвы. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас по делу проводится 30 судебных экспертиз. Кроме того, направлены запросы об оказании правовой помощи правоохранительным органам Грузии, Болгарии, Китая и Армении.

Суд рассмотрел ходатайство о продлении срока ареста троим обвиняемым по делу о подрыве фуры на Крымском мосту. Речь идет об Александре Былине, Дмитрии Тяжелых и Олеге Антипове. Они будут находиться в СИЗО до 8 марта 2023 года.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

12 октября ФСБ России заявила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Сотрудники ФСБ задержали россиянина при попытке уехать воевать против России
Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome
Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий
Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных
В США предостерегли Украину от наступления на Крым
Звездный организатор праздников раскрыла секреты вечеринки без лишних затрат
Овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла стада хозяина
Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Звезда «Тайн следствия» рассказала о традиции наряжать елку на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.