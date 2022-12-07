В СК заявили о проведении 30 экспертиз по делу о теракте на Крымском мосту

СК: организаторы взрыва на Крымском мосту пока не установлены, проводится 30 экспертиз

Личности организаторов и некоторых исполнителей теракта на Крымском мосту пока не установлены, заявил следователь Следственного комитета России (СКР) в зале Басманного суда Москвы. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас по делу проводится 30 судебных экспертиз. Кроме того, направлены запросы об оказании правовой помощи правоохранительным органам Грузии, Болгарии, Китая и Армении.

Суд рассмотрел ходатайство о продлении срока ареста троим обвиняемым по делу о подрыве фуры на Крымском мосту. Речь идет об Александре Былине, Дмитрии Тяжелых и Олеге Антипове. Они будут находиться в СИЗО до 8 марта 2023 года.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

12 октября ФСБ России заявила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.