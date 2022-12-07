Суд продлил арест троим обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту

В Москве суд продлил арест до 8 марта троим обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту

Басманный суд Москвы продлил арест троим обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Речь идет об Александре Былине, Дмитрии Тяжелых и Олеге Антипове. Они будут находиться в СИЗО до 8 марта 2023 года.

Мужчины проходят по уголовному делу, возбужденному по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

12 октября ФСБ России заявила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.