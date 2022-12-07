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10:46, 7 декабря 2022Мир

Захарова рассказала об ответе на новые санкции Евросоюза

Представитель МИД РФ Захарова заявила о соразмерном ответе на новые санкции Евросоюза

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия даст проработанный ответ на любые введенные Евросоюзом санкции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вы прекрасно знаете, что на любые санкции дается соразмерный, исходя из интересов нашей страны, ответ», — сказала она в интервью.

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По словам дипломата, ответ Москвы будет проработан в межведомственных форматах и должным образом согласован. Захарова добавила, что Россия давно адаптировалась к постоянному санкционному давлению.

Ранее сообщалось, что власти России разработали три варианта ответного механизма на введение странами Большой семерки (G7) и Евросоюза (ЕС) потолка цен на импорт российской нефти.

5 декабря вступил в силу один из предшествующих пакетов санкций, предполагающий запрет на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза. Параллельно с этим вступает в силу решение о запрете на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

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Глеб Бажуткин
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