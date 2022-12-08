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11:59, 8 декабря 2022Мир

В МИД назвали мошеннической схемой идею ЕС о создании фонда «русских активов»

МИД: идея ЕС о создании фонда «русских активов» для помощи Украине — мошенническая схема

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Идея Европейского союза (ЕС) о создании фонда «русских активов» для помощи Украине — это мошенническая схема, призванная «прикарманить» замороженные на Западе российские средства. Об этом РБК заявили в департаменте информации и печати российского МИД.

«Выдвигаются различные экзотические идеи на этот счет. Но все они, по сути, сводятся к мошенническим схемам, при которых откровенное беззаконие пытаются прикрывать циничными ссылками на верховенство права», — подчеркнули в МИД.

Министерство назвало дискредитирующими в глазах иностранных инвесторов действия ЕС в отношении российских активов. Речь идет об отказе от базового для рыночной экономики принципа неприкосновенности частной собственности.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз займется поиском способа передать российские деньги Украине. По его словам, Россия должна выплатить репарации на восстановление Украины. Он также уточнил, что на сегодняшний день страны Евросоюза заморозили около 19 миллиардов евро активов, которые принадлежат российским олигархам и другим лицам, поддерживающим российскую сторону.

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Виктория Кондратьева
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