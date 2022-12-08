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14:52, 8 декабря 2022Бывший СССР

Армения призвала продлить миссию ЕС на границе с Азербайджаном

В Совбезе Армении призвали продлить наблюдательную миссию ЕС на границе с Азербайджаном

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Армения призвала продлить гражданскую наблюдательную миссию Европейского союза (ЕС) на границе с Азербайджаном. Об этом заявил Секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, пишет ТАСС.

«И в этом контексте было бы хорошо, если бы она [миссия ЕС] была продлена. Вы знаете, что есть определенные месседжи из европейских столиц, что они хотят продлить [миссию]», — сообщил он.

Григорян подчеркнул, что гражданская миссия Европейского союза играет стабилизирующую роль. По словам секретаря Совбеза, если ЕС примет решение о продлении, то Армения будет его приветствовать.

7 декабря Ереван заявил об отказе принимать миссию наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) без политической оценки действий азербайджанской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что республика также ожидает определения зоны ответственности ОДКБ.

20 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз начал разворачивать миссию по мониторингу ситуации на границе Армении и Азербайджана. Ранее была утверждена отправка 40 наблюдателей на границу двух государств.

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Кристина Есикова
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