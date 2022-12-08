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16:17, 8 декабря 2022Мир

США анонсировали обращение Байдена после освобождения баскетболистки Грайнер

Белый дом: Байден выступит с обращением на фоне новостей об освобождении Грайнер

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден выступит с экстренным обращением на фоне новостей об освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленный график Белого дома.

Анонсированное выступление президента намечено на 08:30 утра по местному времени (16:30 мск). При этом повестку готовящегося обращения в Белом доме не раскрыли.

В своем аккаунте в Twitter Байден сообщил, что уже поговорил с Грайнер. «Она в безопасности. Она в самолете. Она направляется домой», — добавил американский президент.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Грайнер, признанную виновной в РФ в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Он отбывал в США срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием.

Позже эту информацию подтвердил МИД РФ. В министерстве отметили, что обмен произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

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Полина Матюхина
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