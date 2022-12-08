Неизвестные похитили 60 контейнеров бычьей спермы и озадачили полицию

AP: в Германии неизвестные похитили с фермы 60 контейнеров с бычьей спермой

Полиция в Германии расследует дело о крупной краже бычьей спермы с фермы в городе Ольфен, который расположен в 90 километрах к северо-востоку от Кельна. Об этом сообщает информационное агентство AP.

В ночь с 5 на 6 декабря неизвестные похитили с фермы 60 контейнеров с бычьей спермой, которая предназначалась для осеменения. Каким образом было совершено преступление, неизвестно.

Сильнее всего полицейских озадачил тот факт, что биологический материал нуждается в специфических условиях хранения. Чтобы бычья сперма не потеряла свои свойства, ее необходимо держать охлажденной в жидком азоте при температуре минус 196 градусов Цельсия.

Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в расследовании загадочной кражи.

Ранее сообщалось, что полиция Германии разыскивает воров, которые проникли в магазин алкогольной продукции и свинтили крышечки с 1200 бутылок с пивом. При этом сам напиток остался нетронутым, воров интересовали только крышки.