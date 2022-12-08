В США раскрыли подробности обмена Бута на Грайнер

Канал CBS знал об обмене Бута на Грайнер, но не разглашал новость по просьбе Белого дома

Американский телеканал CBS заявил, что об обмене россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, стало известно еще неделю назад, однако компания по просьбе Белого дома не стала разглашать эту информацию из-за «чувствительности сделки». Заявление появилось на сайте канала.

Согласно заявлению CBS, в распоряжении канала уже неделю имелась информация об обмене Бута и Грайнер, однако администрация президента США Джо Байдена попросила телекомпанию не раскрывать подробности сделки, так как это могло привести к «выходу России из соглашения».

В Вашингтоне предполагали, что преждевременное освещение сделки США и России потенциально могло поставить под угрозу безопасность американской баскетболистки. Телеканал утверждает, что удовлетворил запрос Белого дома и воздержался от публикации сообщений об обмене россиянина и американки.

8 декабря МИД России сообщил, что в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Переговорный процесс Москвы с Вашингтоном по освобождению Бута велся в течение долгого времени.

Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта 4 августа. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Виктор Бут — российский бизнесмен. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

