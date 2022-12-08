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19:33, 8 декабря 2022Интернет и СМИ

В США раскрыли подробности обмена Бута на Грайнер

Канал CBS знал об обмене Бута на Грайнер, но не разглашал новость по просьбе Белого дома

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Американский телеканал CBS заявил, что об обмене россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, стало известно еще неделю назад, однако компания по просьбе Белого дома не стала разглашать эту информацию из-за «чувствительности сделки». Заявление появилось на сайте канала.

Согласно заявлению CBS, в распоряжении канала уже неделю имелась информация об обмене Бута и Грайнер, однако администрация президента США Джо Байдена попросила телекомпанию не раскрывать подробности сделки, так как это могло привести к «выходу России из соглашения».

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В Вашингтоне предполагали, что преждевременное освещение сделки США и России потенциально могло поставить под угрозу безопасность американской баскетболистки. Телеканал утверждает, что удовлетворил запрос Белого дома и воздержался от публикации сообщений об обмене россиянина и американки.

8 декабря МИД России сообщил, что в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Переговорный процесс Москвы с Вашингтоном по освобождению Бута велся в течение долгого времени.

Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта 4 августа. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Виктор Бут — российский бизнесмен. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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Асель Минбаева
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