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15:53, 8 декабря 2022Среда обитания

В Подмосковье бросились продавать элитные дома

NF Group: предложение загородной недвижимости в Подмосковье увеличилось в 1,5 раза

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

С начала 2022 года в Подмосковье в 1,5 раза увеличился объем предложения на рынке загородной недвижимости. О том, что россияне бросились продавать подобные дома и участки, сообщает РБК со ссылкой на данные компании NF Group.

Объем предложения достиг 2,2 тысячи лотов. Первичный рынок с начала года вырос на 46 процентов, а вторичный — на 3 процента. Что касается типов объектов, которые выставлены на продажу, то «вторичка» в основном представлена коттеджами (81 процент). Доля в 14 процентов приходится на земельные участки. На первичном рынке также продаются земельные участки (60 процентов) и коттеджи (26 процентов).

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Большая часть предложения элитных объектов находится на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. В сегменте «вторички» на первое приходится 43 процента предложения, на второе — 35 процентов. Что касается первичного рынка, то долю Новорижского направления оценили в 81 процент, а Рублево-Успенского — в 13.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что в ноябре 2022 года загородные дома в Подмосковье сильнее всего подорожали на Ленинградском и Симферопольском шоссе. На третьем месте — Егорьевское шоссе, в топ-пять также вошли Рязанское шоссе и минское направление.

Нина Ташевская
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