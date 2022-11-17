Названы локации Подмосковья с подорожавшими домами

ЦИАН: сильнее всего подмосковные дома подорожали на Ленинградском и Симферопольском шоссе

В ноябре 2022 года загородные дома в Подмосковье сильнее всего подорожали на Ленинградском и Симферопольском шоссе. Локации Московской области с самым заметным ростом цен на этот тип недвижимости назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Лидирует по темпам роста цен на частные дома Ленинградское шоссе — там средняя стоимость пригодного для проживания объекта со всеми коммуникациями выросла на 28,6 процента по сравнению с ноябрем 2021-го и достигла 29,2 миллиона рублей.

Второе место занимает Симферопольское шоссе с ростом средней стоимости лота на 25,2 процента, до 19,9 миллиона рублей. На третьем месте — Егорьевское шоссе, где загородная недвижимость подорожала на 24,1 процента, до 18 миллионов рублей. В топ-пять также вошли Рязанское шоссе (плюс 17,9 процента, до 16,5 миллиона рублей) и Минское направление (плюс 12,6 процента, до 34,8 миллиона рублей).

Сильнее всего стоимость частных домов под Москвой снизилась на Калужском шоссе — минус 13,3 процента, до 34,5 миллиона рублей. При этом в целом в Подмосковье за год средняя стоимость загородной недвижимости выросла на 7,5 процента и достигла 29,4 миллиона рублей.

«В более дорогих локациях цены увеличились не так сильно — наращивать и без того высокую стоимость в условиях низкого спроса очень сложно. Почти по всем дорогим направлениям с мая цены перешли к снижению. Особенно заметно это проявилось на Калужском направлении, где в ноябре текущего года цены на 13 процентов ниже ноября прошлого года», — пояснила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина.

Ранее аналитики компании «Метриум» назвали локации Москвы с самыми дешевыми небоскребами. Лидером рейтинга стал Нижегородский район — там один квадратный метр в доме выше 30 этажей стоит 322,7 тысячи рублей. Среди районов с невысокой стоимостью «квадрата» в высотных проектах специалисты также указали Южнопортовый (327,85 тысячи рублей) и Очаково-Матвеевское (338,4 тысячи рублей).