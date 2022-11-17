Названы районы Москвы с самыми дешевыми небоскребами

«Метриум»: купить самое дешевое жилье в небоскребе можно в Нижегородском районе Москвы

Купить самое дешевое жилье в небоскребах Москвы можно в Нижегородском районе — там один квадратный метр в доме выше 30 этажей стоит 322,7 тысячи рублей. К такому выводу пришли аналитики «Метриума» в своем исследовании, пишет РБК.

Среди районов с невысокой стоимостью «квадрата» в высотных проектах специалисты также назвали Южнопортовый (327,85 тысячи рублей) и Очаково-Матвеевское (338,4 тысячи рублей). Наивысшие показатели аналитики отметили в районах Дорогомилово (806,65 тысячи рублей), Раменки (582,3 тысячи рублей) и Хорошево-Мневники (511,42 тысячи рублей).

При этом в проектах, которые входят в топ-10 по максимальной этажности, самая низкая цена «квадрата» зафиксирована в 58-этажном ЖК «Триколор» (Ростокино) — 303,8 тысячи рублей. Минимальные значения также зафиксировали в 58-этажном ЖК Wellton Towers (Черемушки, 336 тысячи рублей за «квадрат») и «Level Южнопортовая» (Печатники, 386,3 тысячи рублей за «квадрат»).

Наивысшей стоимость «квадрата» оказалась в 70-этажном ЖК Capital Towers (1,196 миллиона рублей), 78-этажном Neva Towers (837,4 тысячи рублей) и 85-этажном ОКО (606,9 тысячи рублей). Все три небоскреба находятся в деловом квартале «Москва-Сити», который входит в границы Пресненского района столицы.

По словам управляющего партнера «Метриума» Надежды Коркки, внутри конкретного проекта цены на жилье на нижних и средних этажах отличаются не сильно — дороже всего стоят видовые объекты на верхних этажах. Специалистка добавила, что в 2023 году в Москве планируют ввести в эксплуатацию жилые высотки в 23 районах. При этом сейчас на рынке небоскребы представлены в 55 районах столицы.

Больше всего высотных домов строится в районах Раменки, Очаково-Матвеевское, Дорогомилово, Савеловский, Нижегородский, Южнопортовый, Обручевский, Даниловский, Хорошево-Мневники и Нагатино-Садовники, отметила эксперт.

