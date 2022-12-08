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19:27, 8 декабря 2022Наука и техника

Предприятие «Роскосмоса» разработает работающий на воде двигатель

ОКБ «Факел» разработает работающий на воде двигатель для коррекции орбиты

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Факел» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») разрабатывает двигатель, в котором воду будут использовать в качестве рабочего тела. Двигатель смогут применять для коррекции орбиты. Об этом директор предприятия Геннадий Абраменков сообщил ТАСС.

«У нас уже есть двигатели, которые работают на электролизе, но мы создаем новый. (…) Там будет электролизер, потому что те [двигатели], которые до этого делали, должны были нести кислород и водород на борту [аппарата] в баке, а тут мы будем брать воду и разлагать ее непосредственно на орбите», — сказал директор.

По его словам, пока ОКБ «Факел» находится в начале разработки. «Сейчас пока конструкторы ищут решения по самому электролизеру», — отметил Абраменков.

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Преимуществом таких двигателей станет доступность рабочего тела. Силовые агрегаты, которые будут более экологичными и дешевыми, могут быть использованы для ориентации и коррекции орбиты космических аппаратов.

В августе «Роскосмос» сообщил о завершении огневых испытаний доводочного ракетного двигателя РД-171МВ, который считается самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Он предназначен для ракеты «Союз-5».

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Даниил Иринин
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