Найден метод сокращения свободных радикалов

Разработана модель для расчета удаления свободных радикалов

Команда отечественных специалистов из МГУТУ имени Разумовского (ПКУ) нашла новый метод сокращения свободных радикалов в организме, что поможет предотвратить или замедлить развитие болезней и преждевременное старение. Выводы исследования описаны в журнале Environmental Research and Public Health.

Свободные радикалы — атомы или группы атомов, формирующие клеточные повреждения, что приводит к инфекционным и дегенеративным заболеваниям, например, раковым опухолям, артриту, катаракте или заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Они формируются в результате многочисленных химических реакций, среди которых также окислительные процессы.

Для борьбы с ними была создана модель оценки и расчета массы соединений, которые поступают вместе с пищей, необходимые для удаления свободных радикалов. Результаты модели иллюстрируют, какое количество антиоксидантов следует внедрить в диету для нейтрализации этих частиц. Оказалось, что пациенту в среднем требуется от 260 до 540 граммов пищевых компонентов в сухой форме. Для уничтожения потребляемых ксенобиотиков требуется от 220 до 260 миллиграммов дополнительных компонентов или 11,5-13 граммов аминокислот в зависимости от индивидуальных потребностей.

В ноябре 2022 года сотрудники Университета Висконсин-Мэдисон представили новый препарат, который поможет вылечить воспалительные болезни кишечника, например язвенный колит или болезнь Крона, вызванные сбоями в производстве свободных радикалов.