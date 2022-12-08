В Кремле отреагировали на заявление ФРГ о законности ударов ВСУ по России

Песков: заявления ФРГ о законности ударов ВСУ по России не способствуют решению конфликта

Заявления ФРГ о законности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России не способствуют решению конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявления спикера кабинета министров Германии Штеффена Хебештрайта, который назвал законными попытки ударов Украины по аэродромам России. По мнению немецкого политика, Киев не обязан ограничиваться своими территориями.

Песков подчеркнул, что таким образом ФРГ поощряет Украину к новым атакам. «Такие заявления, собственно, продлевают весь этот тяжёлый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы», — сказал он.

Ранее дипломат Константин Гаврилов заявил, что НАТО знала о подготовке попыток атак ВСУ на российские аэродромы. По его словам, российская сторона быстро нанесла ответный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины.