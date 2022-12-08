Российская одноклубница Грайнер высказалась о ее освобождении

Экс-одноклубница Грайнер Евгения Белякова заявила, что в УГМК рады освобождению американки

Капитан баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова высказалась об освобождении из российской колонии американской экс-одноклубницы Бриттни Грайнер. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы рады, счастливы, что так разрешилась ситуация. Прежде всего это хороший человек, игрок, у которого еще есть все возможности вернуться в баскетбол», — заявила Белякова. Спортсменка добавила, что их общение с Грайнер прервалось после перевода баскетболистки в исправительную колонию.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Американка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.