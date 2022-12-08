Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
2:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
0:0
1-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:31, 8 декабря 2022Спорт

Российская одноклубница Грайнер высказалась о ее освобождении

Экс-одноклубница Грайнер Евгения Белякова заявила, что в УГМК рады освобождению американки
Евгения Белякова

Евгения Белякова. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Капитан баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова высказалась об освобождении из российской колонии американской экс-одноклубницы Бриттни Грайнер. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы рады, счастливы, что так разрешилась ситуация. Прежде всего это хороший человек, игрок, у которого еще есть все возможности вернуться в баскетбол», — заявила Белякова. Спортсменка добавила, что их общение с Грайнер прервалось после перевода баскетболистки в исправительную колонию.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Американка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
Представитель Киркорова раскрыла состояние отца артиста
Названа причина пробки из судов у берегов Турции
В Подмосковье 60-летний педофил заманил 11-летнюю школьницу пиццей и похитил ее
Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ
Блогер попытался устроиться в Balenciaga в БДСМ-костюме и разозлил руководство
У клещей обнаружили новый вирус
Россиянам назвали способы избавиться от сквозняка
США оповестили Украину об обмене заключенными с Россией
Российский школьник попал в реанимацию после подзатыльника от учительницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.