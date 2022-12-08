Канадский хоккеист напал на Овечкина в матче НХЛ

Канадский хоккеист «Филадельфии» Трэвис Конекны устроил потасовку с Овечкиным в матче НХЛ

Игрок «Филадельфии Флайерс» Трэвис Конекны напал на форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Washington Hockey Now.

Канадец устроил потасовку после того, как россиянин на последних секундах встречи забросил шайбу в пустые ворота соперника. «Что это было?» — в резкой форме обратился Конекны к Овечкину. В итоге в потасовку оказались вовлечены несколько игроков обеих команд, судьям пришлось их разнимать.

В матче, который завершился со счетом 4:1 в пользу столичной команды, Овечкин оформил дубль. Для россиянина эти шайбы стали 794-й и 795-й в карьере в НХЛ.

37-летний Александр Овечкин является лучшим европейским снайпером в НХЛ. В общем рейтинге россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.