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11:59, 8 декабря 2022Спорт

Канадский хоккеист напал на Овечкина в матче НХЛ

Канадский хоккеист «Филадельфии» Трэвис Конекны устроил потасовку с Овечкиным в матче НХЛ

Фото: Eric Hartline / USA TODAY Sports / Reuters

Игрок «Филадельфии Флайерс» Трэвис Конекны напал на форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Washington Hockey Now.

Канадец устроил потасовку после того, как россиянин на последних секундах встречи забросил шайбу в пустые ворота соперника. «Что это было?» — в резкой форме обратился Конекны к Овечкину. В итоге в потасовку оказались вовлечены несколько игроков обеих команд, судьям пришлось их разнимать.

В матче, который завершился со счетом 4:1 в пользу столичной команды, Овечкин оформил дубль. Для россиянина эти шайбы стали 794-й и 795-й в карьере в НХЛ.

37-летний Александр Овечкин является лучшим европейским снайпером в НХЛ. В общем рейтинге россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Дарья Коршунова
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