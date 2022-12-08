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09:18, 8 декабря 2022Спорт

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 99 шайб

Александр Овечкин оформил дубль в матче НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 99 шайб

Фото: Eric Hartline-USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» одержал победу над «Филадельфия Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей площадки. Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль. Для отечественного хоккеиста эти шайбы стали 794-й и 795-й в карьере в НХЛ. Таким образом, он укрепил свое положение в тройке лучших снайперов лиги и сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до шести голов, а от занимающего первое место Уэйна Гретцки — до 99.

37-летний Овечкин является лучшим европейским снайпером в НХЛ. В общем рейтинге россиянин уступает только Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и Хоу с 801 голом.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.

Дарья Коршунова
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