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19:10, 8 декабря 2022Культура

Представитель Киркорова раскрыла состояние отца артиста

Представитель Киркорова Успенская опровергла новость, что отец артиста в реанимации
Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров. Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Пресс-секретарь российского исполнителя Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла информацию, что отец артиста Бедрос Киркоров попал в реанимацию. В разговоре с «Лентой.ру» она раскрыла подробности о состоянии Киркорова-старшего.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что отец Филиппа Киркорова певец Бедрос Киркоров попал в реанимацию одной из столичных клиник.

Бедрос действительно в больнице под наблюдением докторов, но он в обыкновенной палате

Екатерина Успенскаяпресс-секретарь Филиппа Киркорова

«Наблюдается он потому, что простудился на своем концерте. Состояние Бедроса хорошее. Сегодня его слышала, активный голос. Наверное, кому-то нужны некрасивые заголовки. Слава богу, я могу эту информацию опровергнуть», — сообщила Успенская.

7 декабря появилась информация, что Бедрос Киркоров госпитализирован в одну из московских клиник с пневмотораксом, который характеризуется паталогическим скоплением воздуха в плевральной полости и нарушением вентиляционной функции легких.

Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Он учился на сапожника и пел в городском хоре, позже — в военном ансамбле. В начале 1960-х годов он переехал в СССР и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе он начал выступать вместе с различными оркестрами, у него вышло несколько грампластинок.

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Алена Шевченко
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