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00:19, 8 декабря 2022Мир

В Молдавии «заминировали» украинское посольство

Полиция Молдавии получила сообщение о «минировании» посольства Украины в Кишиневе

Фото: Sergiy Anishchenko / Globallookpress.com

Украинское посольство в Кишиневе получило сообщение о «минировании», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Молдавии.

Как уточнили правоохранительные органы, вечером в среду, 7 декабря, в полицию через единую службу 112 поступило сообщение, присланное на электронную почту посольства Украины. В нем говорилось, что штаб-квартира учреждения заминирована.

«После проверки здания специализированными службами выяснилось, что сообщение было ложным. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было», — подчеркнули в ведомстве. Полиция выясняет, кто мог оставить подобное сообщение. Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщении о теракте.

6 декабря посольства Украины в Румынии и Дании получили «кровавые посылки» от неизвестного отправителя. 5 декабря стало известно, что в посольство и консульства Украины в Испании прислали три конверта с глазами животных. Это уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

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Марина Совина
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