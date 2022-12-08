Директора российской школы уволили после поножовщины между учениками

В Нижневартовске уволили директора школы №21, где ученик ранил сверстника ножом

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) уволили директора школы №21, в которой ученик ранил сверстника ножом в грудь. Об этом сообщили Ura.ru в администрации российского города.

Собеседник пояснил агентству, что такое решение принял глава города Дмитрий Кощенко. Кроме того, в мэрии после случившегося провели совещание с руководителями школ.

На мероприятии рассматривались вопросы обеспечения дополнительных мер комплексной безопасности учебных заведений.

О происшествии в школе №21 в Нижневартовске стало известно 6 декабря.

Позже в соцсетях опубликовали видеоролик нападения. На появившихся кадрах видно, как российский школьник гонится по лестнице за одноклассником. Настигнув сверстника, он наносит удар ножом и скрывается. Другие дети не догоняют учащегося.

Пострадавшего мальчика доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.14-летний нападавший также получил ножевое ранение и был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело.