В МИД рассказали об обсуждении с США вопросов обмена заключенными

Замглавы МИД Рябков: РФ обсуждает с США вопросы обмена заключенными по отдельному каналу

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал в интервью «Известиям», что обсуждение с США вопросов обмена заключенными происходит по отдельному каналу, который определили главы двух государств. Он подчеркнул, что достигать договоренностей по данной теме оказывается крайне сложно.

«Вопросы обмена рассматриваются по определенному президентами отдельному каналу, и что-то получается, что-то не очень. Это крайне деликатный сюжет — речь о человеческих судьбах», — заявил дипломат.

Он отметил, что в ряде случаев удалось решить проблемы с медицинским обслуживанием находящихся в заключении на территории США россиян, а также добиться предоставления им литературы на русском языке. По словам Рябкова, главной целью является как можно более скорое вызволение тех, кто был осужден по «драконовским» статьям.

Ранее Рябков рассказал, что переговоры Москвы и США по стратегической стабильности не прекращены. Он уточнил, что в настоящее время в переговорах двух стран по стратегической стабильности наблюдается пауза.