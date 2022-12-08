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14:52, 8 декабря 2022Наука и техника

Дальность полета ракет «Оникс» увеличат

ТАСС: дальность полета противокорабельных ракет «Оникс» увеличат до тысячи километров

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России ведут работы по увеличению дальности полета сверхзвуковой противокорабельной ракеты (ПКР) «Оникс» морского и наземного базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству.

«Предполагается в ближайшее время увеличить дальность полета сверхзвукового "Оникса" до 1 тысячи километров», — сказал источник. Однако агентство отмечает, что официального подтверждения этой информации нет.

Универсальная ПКР предназначена для борьбы с корабельными группами и отдельными кораблями, а также для поражения наземной инфраструктуры. Дальность экспортной версии ракеты «Оникс» («Яхонт») составляет 300 километров.

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Ранее в декабре военный историк Дмитрий Болтенков рассказал, что береговые ракетные комплексы «Бастион», которые заступили на дежурство на острове Парамушир, прикроют район от острова Матуа до Камчатки. БРК несет ракеты «Оникс».

В ноябре ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что созданная в России мобильная пусковая установка под гиперзвуковые ПКР «Циркон» сможет запускать сверхзвуковые ракеты «Оникс».

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Даниил Иринин
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