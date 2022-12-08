Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:06, 8 декабря 2022Среда обитания

Главу российской станицы накажут за гигантскую «анальную пробку»

На главу станицы Северской завели дело за похожую на гигантскую анальную пробку статую

Кадр: телеграм-канал «Kub Mash»

Исполняющего обязанности главы станицы Северской в Краснодарском крае Алексея Анашкина захотели наказать за появление в населенном пункте статуи «Капля», которая оказалась похожей на гигантскую анальную пробку. Нарушение в установке скандальной фигуры нашла районная прокуратура, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Отмечается, что вопросы у надзорного органа вызвал не облик скульптуры. Анашкину вынесли представление и завели на него уголовное дело о нарушении порядка заключения контракта на установку статуи.

Необычная скульптура появилась в станице Северской в конце ноября. Арт-объект высотой 2,2 метра из нержавеющей стали, стоимость которого составляет 2,3 миллиона рублей, установили в парке имени Пушкина в рамках благоустройства сквера «Островок». Контракт на 50,1 миллиона рублей достался компании «Новоситистрой». В качестве источника финансирования использовался бюджет поселения, работы должны были завершиться к ноябрю 2022 года.

Позже «Каплю» решили демонтировать и отправить на доработку. По словам представителей администрации населенного пункта, проект не предполагал, что у скульптуры будет ножка постамента, которая делает ее похожей на анальную пробку.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Одессе сообщили о взрывах
Украинский олигарх обвинил Зеленского в попытке захвата власти
Дженнифер Лоуренс отказалась худеть ради «Голодных игр»
Мать раскритиковала магазин одежды за продажу ее дочери откровенного платья
Евросоюз отказался признавать некоторые российские загранпаспорта
Пожилой россиянин зарезал бывшую жену во дворе дома
Создан смартфон с выдвижной камерой
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Эдгард Запашный рассказал о ненависти к тиктокерам
Украина получит от Тайваня миллион долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.