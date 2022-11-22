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19:07, 22 ноября 2022Среда обитания

В российской станице избавились от гигантской «анальной пробки»

В Краснодарском крае демонтировали статую, напоминающую анальную пробку

Фото: Telegram-канал «Краснодарский край. Главное»

В Краснодарском крае решили избавиться от необычной статуи, напоминающей анальную пробку. О том, что гигантскую секс-игрушку демонтировали, сообщает портал 93.RU.

Арт-объект «Капля» в сквере «Островок» станицы Северской убрали и отправили на доработку. По словам представителей администрации населенного пункта, проект не предполагал, что у скульптуры будет ножка постамента, которая делает ее похожей на пробку.

«Она изначально приехала к нам помятой в нескольких местах. Хотя художники уверены, что у капли воды нет идеальной формы. Но о том, что она напоминает еще что-то, кроме капли, у нас и в мыслях не было», — заявили в администрации. Объект вернут обратно после того, как подрядчик исправит основание и разгладит неровности. Официальное открытие сквера состоится весной 2023 года.

Ранее в ноябре сообщалось, что «Капля» — это объект высотой в 2,2 метра из нержавеющей стали. Стоимость скульптуры оценивается в 2,3 миллиона рублей. Ее установили в рамках проекта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Александра Качан
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