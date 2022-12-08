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12:27, 8 декабря 2022Мир

В МИД России назвали США помехой для возврата к диалогу между Москвой и Киевом

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США мешают возвращению Киева к переговорам с Москвой

Фото: Tom Brenner / Reuters

Действия США направлены на то, чтобы не допустить возвращение Киева к диалогу с Москвой, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам дипломата, конкретные шаги Вашингтона «способны полностью перечеркнуть какие бы то ни было перспективы возвращения к политическому диалогу в формате переговоров». Он отметил, что Соединенные Штаты всячески поощряют Киев к эскалации конфликта с Москвой.

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«Эти замыслы будут обречены на провал, как и все, что они проектировали в данном ключе и в данном русле до сих пор», — подчеркнул Рябков, говоря о попытках Запада помешать российско-украинским переговорам. Дипломат подчеркнул, что, несмотря на эти помехи, цели российской специальной военной операции будут достигнуты.

Ранее в ноябре политолог Дмитрий Леви описал механизм заработка Вашингтона на украинском конфликте. По его словам, американцы всегда зарабатывали на любых конфликтах, а в случае с Украиной во многом это происходит с помощью продажи вооружений и инвестиций в ВПК, которые позитивно влияют на экономику страны в целом.

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Глеб Бажуткин
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