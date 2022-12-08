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13:27, 8 декабря 2022Бывший СССР

СБУ пришла с проверками в три монастыря УПЦ

СБУ пришла с проверками в три монастыря УПЦ в Житомирской области

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с проверками в три монастыря Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области в рамках контрразведывательных мероприятий. Об этом на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, проверки проводятся на территории женского ставропигиального монастыря Афонской иконы Божией Матери, его скита, а также мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии Казанской иконы Божией Матери.

Правоохранители проводят осмотр территории и помещения для выявления «лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обороту на территории Украины», сообщили в ведомстве.

Ранее СБУ провела обыски на объектах УПЦ в Черкасской и Волынской областях. Кроме того, проверки проходят в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

22 ноября украинские спецслужбы нагрянули в Киево-Печерскую лавру. Сообщается, что там нашли «пророссийскую литературу», которую использовали в ходе обучения в семинарии.

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Алевтина Запольская
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