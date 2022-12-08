Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
2:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
0:0
1-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:05, 8 декабря 2022Спорт

Шлеменко ответил на призывы уйти из ММА

Российский боец Александр Шлеменко заявил, что не обращает внимание на призывы уйти из ММА

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко ответил на призывы уйти из спорта после поражения от соотечественника Магомеда Исмаилова. Его слова приводит СуперОмск.

Шлеменко заявил, что не обращает внимание на такие советы. «Я только набираю обороты, у меня была серьезная травма руки, после которой целый год восстанавливался. От боя к бою только набираю обороты», — пояснил он.

3 декабря Шлеменко уступил Исмаилову на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Бой продлился пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей. После этого некоторые бойцы ММА, в частности Сергей Харитонов, в интервью Sport24, раскритиковали выступление Шлеменко и посоветовали ему завершить карьеру.

36-летний Исмаилов в профессиональной карьере одержал 18 побед и потерпел три поражения, еще один поединок с его участием закончился ничьей. В активе 38-летнего Шлеменко 61 победа при 15 поражениях и одной ничьей.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
Экс-советник Трампа назвал обмен Бута капитуляцией
Уилан прокомментировал обмен Грайнер на Бута
Представитель Киркорова раскрыла состояние отца артиста
Названа причина пробки из судов у берегов Турции
В Подмосковье 60-летний педофил заманил 11-летнюю школьницу пиццей и похитил ее
Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ
Блогер попытался устроиться в Balenciaga в БДСМ-костюме и разозлил руководство
У клещей обнаружили новый вирус
Россиянам назвали способы избавиться от сквозняка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.