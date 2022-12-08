Шлеменко ответил на призывы уйти из ММА

Российский боец Александр Шлеменко заявил, что не обращает внимание на призывы уйти из ММА

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко ответил на призывы уйти из спорта после поражения от соотечественника Магомеда Исмаилова. Его слова приводит СуперОмск.

Шлеменко заявил, что не обращает внимание на такие советы. «Я только набираю обороты, у меня была серьезная травма руки, после которой целый год восстанавливался. От боя к бою только набираю обороты», — пояснил он.

3 декабря Шлеменко уступил Исмаилову на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Бой продлился пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей. После этого некоторые бойцы ММА, в частности Сергей Харитонов, в интервью Sport24, раскритиковали выступление Шлеменко и посоветовали ему завершить карьеру.

36-летний Исмаилов в профессиональной карьере одержал 18 побед и потерпел три поражения, еще один поединок с его участием закончился ничьей. В активе 38-летнего Шлеменко 61 победа при 15 поражениях и одной ничьей.