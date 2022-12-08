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16:07, 8 декабря 2022Спорт

Оливейра назвал лучшего бойца года в UFC

Бразилец Чарльз Оливейра назвал Алекса Перейру лучшим бойцом года в UFC
Алекс Перейра

Алекс Перейра. Фото: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра выбрал лучшего бойца года в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он опубликовал пост в Twitter.

Оливейра назвал своего соотечественника Алекса Перейру лучшим спортсменом промоушена в 2022 году. «Этот парень сумел победить великого и талантливого чемпиона и завоевал пояс в среднем весе», — объяснил он свой выбор.

13 ноября Перейра стал чемпионом UFC в среднем весе. Он одержал победу техническим нокаутом над бывшим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 281.

Всего на счету 35-летнего Перейры семь побед в восьми схватках. В UFC он выиграл четыре из четырех поединков.

Дарья Коршунова
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