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20:30, 8 декабря 2022Бывший СССР

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило, что на востоке страны объявлена воздушная тревога
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anna Voitenko / Reuters

В ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно данным портала, предупредительные сигналы действуют в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях страны. Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Ранее сирены уже звучали в восточный регионах Украины, среди которых Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, Сумская, Полтавская и Харьковская области.

Помимо этого, в ночь на 7 декабря в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины действовала воздушная тревога. В подконтрольной киевским властям части Запорожской области работала система противовоздушной обороны (ПВО). Также стало известно о взрывах в Днепропетровской области. По данным командования воздушных сил, в регионе действовала ПВО.

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Кристина Есикова
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