В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского интернет-издания «Страна.ua».

Кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. По информации командования воздушных сил, в регионе работает ПВО. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук указал на атаку на область иранскими беспилотниками, пишет «Страна.ua».

6 декабря воздушная тревога также звучала в подконтрольных киевским властям частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).