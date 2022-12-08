В США отказались менять позицию по Украине в свете обмена Бута на Грайнер
Успешный обмен заключенными Виктором Бутом и Бриттни Грайнер с Россией никак не меняет позицию Вашингтона по действиям Москвы на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома.
«Достижение этого результата и возвращение Бриттни Грайнер является огромным облегчением для нас, однако это ни в коей мере не отдаляет нас от того, как мы воспринимаем (спецоперацию — прим. «Ленты.ру») РФ на Украине и преступления, сообщения о которых поступают оттуда», — заверил он.
В Белом доме также добавили, что переговоры двух стран по обмену заключенными носили «сфокусированный характер», а участники этих переговоров не затрагивали никакие не касающиеся дела вопросы.
8 декабря баскетболистку Грайнер, признанную в РФ виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Бута. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В МИД РФ уточнили, что обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.
Известно, что перед этой процедурой обоих заключенных помиловали. Об этом рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Это означает, что Бут и Грайнер не обязаны отбывать оставшийся срок наказания, вернувшись домой.