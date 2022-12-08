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18:09, 8 декабря 2022Мир

В США отказались менять позицию по Украине в свете обмена Бута на Грайнер

Белый дом: обмен заключенными с РФ не влияет на позицию США по ее действиям на Украине

Фото: Tom Brenner / Reuters

Успешный обмен заключенными Виктором Бутом и Бриттни Грайнер с Россией никак не меняет позицию Вашингтона по действиям Москвы на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

«Достижение этого результата и возвращение Бриттни Грайнер является огромным облегчением для нас, однако это ни в коей мере не отдаляет нас от того, как мы воспринимаем (спецоперацию — прим. «Ленты.ру») РФ на Украине и преступления, сообщения о которых поступают оттуда», — заверил он.

В Белом доме также добавили, что переговоры двух стран по обмену заключенными носили «сфокусированный характер», а участники этих переговоров не затрагивали никакие не касающиеся дела вопросы.

8 декабря баскетболистку Грайнер, признанную в РФ виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Бута. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В МИД РФ уточнили, что обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

Известно, что перед этой процедурой обоих заключенных помиловали. Об этом рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Это означает, что Бут и Грайнер не обязаны отбывать оставшийся срок наказания, вернувшись домой.

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Варвара Кошечкина
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