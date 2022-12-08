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19:49, 8 декабря 2022Мир

Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о торговой войне США и ЕС

Захарова посоветовала ЕС «смотреться в зеркало», прежде чем жаловаться на США
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Omar Sobhani / Reuters

Евросоюз никак не может понять, что давно стал для США неравнозначным, зависимым партнером. При этом Брюсселю вместо жалоб стоило бы посмотреть на свое собственное поведение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

Таким образом дипломат отреагировала на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о риске начала новой торговой войны ЕС с США из-за американского закона о снижении инфляции. В нем прописаны критерии сокращения налогов и льгот в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США.

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Помимо прочего, Захарова посоветовала ЕС «смотреться в зеркало», прежде чем жаловаться на Соединенные Штаты, объяснив, что ЕС тоже любит навязывать другим странам невыгодные условия. По ее словам, для Брюсселя это нормально, однако когда подобные методы используются против него, «это вызывает чуть ли не истерику».

«Брюссель никак не хочет понять, что для Вашингтона он давно превратился в младшего, зависимого партнера», — указала дипломат. По ее словам, ЕС ввязался в противостояние с Россией, тем самым формально заявив, что согласен с такой ролью.

В ноябре еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Брюссель готов принять ответные меры в интересах собственных производителей. По его словам, либо вопрос будет урегулирован, либо Брюсселю придется обратиться в ВТО и выступить с ответными мерами.

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Алина Гончарова
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