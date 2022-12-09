Российский боец рассказал об особенностях тренировок Нурмагомедова

Российский боец Анкалаев рассказал, что Нурмагомедов не делает перерывы в тренировках

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев рассказал об особенностях тренировок бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Запись пресс-конференции со спортсменом доступна на YouTube-канале промоушена.

«Мне кажется, Хабиб тренируется вообще иначе. Я смотрю его интервью, и он там всегда говорит, что нужно постоянно тренироваться. Нет никаких перерывов», — отметил Анкалаев. По его мнению, Нурмагомедов демонстрировал особый уровень подготовки.

В ночь на 11 декабря на турнире UFC 282 Анкалаев поспорит за чемпионский пояс в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. 30-летний россиянин идет в UFC на серии из девяти побед. Всего на счету Анкалаева 17 выигранных боев при единственном поражении.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам ММА.