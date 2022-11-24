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10:14, 24 ноября 2022Спорт

Российский боец Анкалаев сразится за чемпионский пояс UFC

Россиянин Магомед Анкалаев сразится с Яном Блаховичем за чемпионский пояс UFC 10 декабря

Фото: Per Haljestam / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев сразится с поляком Яном Блаховичем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщается на странице промоушена в Twitter.

Встреча пройдет 10 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 282. Изначально за звание чемпиона должны были драться чех Иржи Прохазка, удерживавший пояс в этой весовой категории, и бразилец Гловер Тейшейра, однако Прохазка отказался от поединка из-за травмы плеча. Уточняется, что ему понадобится около года на восстановление. Бразилец заявил, что не будет биться с другим соперником, после чего в UFC приняли решение разыграть вакантный титул между Анкалаевым и Блаховичем.

31 июля Анкалаев одержал победу техническим нокаутом над американцем Энтони Смитом. Поединок завершился во втором раунде. 34-летний американец сломал ногу и был госпитализирован.

30-летний Анкалаев одержал 9 побед подряд в UFC. Всего на счету россиянина 17 выигранных боев при единственном поражении. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед и 9 поражений.

Ксения Курашкина
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