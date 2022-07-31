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Спорт

Американца госпитализировали после нокаута от российского бойца UFC

Американца Энтони Смита госпитализировали после нокаута от российского бойца UFC Анкалаева

Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом над американцем Энтони Смитом на турнире UFC 277 в Далласе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился во втором раунде. По информации ведущего вечера Джо Рогана, 34-летний американец сломал ногу и получил оперативную медицинскую помощь в октагоне. После боя спортсмен был госпитализирован.

Анкалаев одержал пятую досрочную победу в UFC и повторил рекорд по нокаутам среди россиян, который ранее установили Александр Волков и Майрбек Тайсумов. На его счету теперь 18 побед и одно поражение. В активе Смита — 36 побед при 17 поражениях.

На этом же турнире Павлович за минуту одолел Льюиса техническим нокаутом. Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

Анастасия Борисова
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