Американца госпитализировали после нокаута от российского бойца UFC

Американца Энтони Смита госпитализировали после нокаута от российского бойца UFC Анкалаева

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом над американцем Энтони Смитом на турнире UFC 277 в Далласе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился во втором раунде. По информации ведущего вечера Джо Рогана, 34-летний американец сломал ногу и получил оперативную медицинскую помощь в октагоне. После боя спортсмен был госпитализирован.

Анкалаев одержал пятую досрочную победу в UFC и повторил рекорд по нокаутам среди россиян, который ранее установили Александр Волков и Майрбек Тайсумов. На его счету теперь 18 побед и одно поражение. В активе Смита — 36 побед при 17 поражениях.

На этом же турнире Павлович за минуту одолел Льюиса техническим нокаутом. Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.