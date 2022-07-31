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Россиянин Павлович за минуту нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC

Российский боец ММА Павлович за минуту нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC 277
Сергей Павлович

Сергей Павлович. Фото: Per Haljestam / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович за минуту одолел американца Деррика Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277 в Далласе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

В активе 29-летнего россиянина 16 побед и одно поражение. Бывший претендент на титул Льюис в профессиональных ММА одержал 26 побед при 10 поражениях.

19 марта 2022 года Павлович подрался впервые с осени 2019-го. На турнире в Лондоне он оказался сильнее соотечественника Шамиля Абдурахимова.

37-летний американский тяжеловес — бывший претендент на чемпионский титул в UFC. В ноябре 2018-го он уступил Даниэлю Кормье, а в августе 2021-го проиграл Сирилу Гану в бою за титул временного чемпиона.

Льюис неоднократно побеждал российских бойцов. На его счету победы над Алексеем Олейником, Абдурахимовым, Александром Волковым. На счету американца 26 побед в MMA, 21 из них ­— нокаутом.

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Марина Совина
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