Россиянин Павлович за минуту нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович за минуту одолел американца Деррика Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277 в Далласе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.
В активе 29-летнего россиянина 16 побед и одно поражение. Бывший претендент на титул Льюис в профессиональных ММА одержал 26 побед при 10 поражениях.
19 марта 2022 года Павлович подрался впервые с осени 2019-го. На турнире в Лондоне он оказался сильнее соотечественника Шамиля Абдурахимова.
37-летний американский тяжеловес — бывший претендент на чемпионский титул в UFC. В ноябре 2018-го он уступил Даниэлю Кормье, а в августе 2021-го проиграл Сирилу Гану в бою за титул временного чемпиона.
Льюис неоднократно побеждал российских бойцов. На его счету победы над Алексеем Олейником, Абдурахимовым, Александром Волковым. На счету американца 26 побед в MMA, 21 из них — нокаутом.