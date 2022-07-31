Россиянин Павлович за минуту нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC

Российский боец ММА Павлович за минуту нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC 277

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович за минуту одолел американца Деррика Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277 в Далласе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

В активе 29-летнего россиянина 16 побед и одно поражение. Бывший претендент на титул Льюис в профессиональных ММА одержал 26 побед при 10 поражениях.

19 марта 2022 года Павлович подрался впервые с осени 2019-го. На турнире в Лондоне он оказался сильнее соотечественника Шамиля Абдурахимова.

37-летний американский тяжеловес — бывший претендент на чемпионский титул в UFC. В ноябре 2018-го он уступил Даниэлю Кормье, а в августе 2021-го проиграл Сирилу Гану в бою за титул временного чемпиона.

Льюис неоднократно побеждал российских бойцов. На его счету победы над Алексеем Олейником, Абдурахимовым, Александром Волковым. На счету американца 26 побед в MMA, 21 из них ­— нокаутом.