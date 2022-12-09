Жена Бута рассказала о своем состоянии после известий об освобождении мужа

Жена Бута Алла рассказала, что ее «трясло» около часа после сообщений об освобождении мужа

Супруга российского предпринимателя Виктора Бута Алла рассказала о своем состоянии, после того как она узнала об обмене мужа на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков. Ее слова приводит РИА Новости.

«Когда узнала об обмене, меня сначала час просто колотило. Потом отпустило, но я на время вообще перестала понимать, что происходит, все действия на автомате. Сейчас, конечно, уже полегче», — поделилась женщина. Свое нынешнее состояние она сравнила с «полным вакуумом», поскольку, пояснила россиянка, сейчас она находится в ожидании.

«Я понимаю, что в аэропорту меня, конечно, стукнет, но пока вот так», — сказала Бут. Женщина добавила, что она пообщалась с мужем во время посадки в Махачкале.

Помилованный в США Бут прилетел в московский аэропорт Внуково-2 в ночь на 9 декабря. Покинуть территорию аэропорта бизнесмену будет позволено после прохождения необходимых процедур.

Обмен американки Грайнер на россиянина Бута состоялся 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России подчеркнули, что Москва вела переговоры с Вашингтоном об обмене на протяжении долгого времени.